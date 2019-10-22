【市後重點睇】人民幣偏軟　道期下跌

美匯指數報97.3；圓匯報108.54；歐元兌美元企1.1145；英鎊處1.2940。港匯最新處7.8428。離岸人民幣(CNH)低見7.0786。金價最新報1,487美元；布油報58.92美元，紐油報53.24美元。道指期貨跌25點。

●市後關注點

-20:30 加拿大8月零售銷售

-22:00 美國9月二手樓銷售

-51信用卡澄清不存在非法盜取信息，復牌反彈30%，收市升12.99%。

●英國脫歐再陷僵局，觀望氣氛濃厚下，歐股早段缺乏方向，當中英國富時100指數報7,160點，跌0.04%；德國DAX指數報12,748點，升0.01%；法國CAC指數報5,631點，跌0.3%。

●負利率陀衰！瑞銀上季少賺16%，被迫向存戶收費。

●【專家點評】閱文勝在炒上誘因多。

●【零售浩劫】英記茶莊發盈警，料中期淨蝕600萬元。

●【大行報告】里昂予中電目標價89元。

●麥肯錫：傳統銀行須大膽創新，免被後起之秀淘汰。

●為解禁令！華為上季在美砸逾1400萬作游說工作。

●安盛投資管理：明年內地GDP增長料降至5.8%。

●野村：人民幣兌美元有機會重越7算，但先要有...

●特朗普：中國上季經濟增長「很可能是負數」。

●全球經貿戰：南韓總統指經濟形勢嚴峻，出口難樂觀。

●摩通戴蒙拒撐負利率，警告將引發負面結果。

●貴絕全港！中環中心車位760萬元成交。

●新盤混戰：明翹匯料周內開價及開放示範單位。

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