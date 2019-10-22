【fb直播】港股窄幅波動 資金炒股唔炒市？
2019年10月22日 16:39
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中美貿易協議進展順利，港股周二(22日)跟隨外圍高開後反覆，大市波幅窄，未有大方向。似乎資金對港股興趣不大，嚟緊又會悶一輪？
華潤置地(01109)公布以先舊後新方式，折讓配售2億股，股價最多跌近8%，消息連累整個內房板塊受壓，龍湖(00960)、中國奧園(03883)跌幅顯著。潤地於股價高位時配股，抽水風氣會否蔓延至整個板塊？
瑞聲科技(02018)主要競爭對手，A股上市的立訊精密業績標青，憧憬瑞聲季績同樣亮眼，瑞聲曾升逾7%。業績憧憬又可以炒幾耐？
大行花旗估計，內地汽車銷售短期內顯著反彈，將吉利汽車(00175)評級由「沽售」跳升至「買入」，但股價近排都升左唔少，再追入仲有冇着數？
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