【一文睇晒】零售股「盈警潮」有幾慘烈？

【英記茶莊】

英記茶莊周二(10月22日)公布，預期截至9月30日止6個月淨虧損約600萬港元，主因是最近持續發生的社會事件，導致營業額減少，其中包括營業時間縮短及某些商鋪和專櫃突然停業，以及尤其在周末期間購物的顧客逐漸減少。其他因素包括一間飲料零售店的開業，以及續租租金支出按年上升。

【威高國際】

主要從事製造及銷售女士時裝及銷售化妝品的威高國際周一(10月21日)發盈警，預期截至9月30日止6個月虧損將會大幅上升，主因是中美貿易戰日益加劇及人民幣進一步貶值，令零售市道持續疲弱及消費意慾減弱，導致集團化妝品及時裝分類業務的銷售額均錄得下跌，以及期內就表現欠佳的零售店舖的虧損性合約預計作出撥備所致。

威高國際旗下品牌包括「Wanko」、「Veeko」，以及化妝品專門店「Colourmix」。

【佐丹奴】

【六福】

【優品360】

【莎莎國際】

在香港市場，第2季度的整體銷售表現疲弱，主要是由於訪港人數下跌，中國內地的訪港遊客數字在經歷連續17個月的正增長後，於7月份首次錄得按年跌幅，及後的跌勢更加嚴重。由於內地客的銷售佔比較高，因而拖累香港市場第2財季的整體銷售額下跌35.2%。

該公司9月已發盈警，料今年4至8月期間錄得虧損，同時預警9月銷售情況仍然非常疲弱。

【周大福珠寶】

【包浩斯】

【謝瑞麟】

去年同期謝瑞麟盈利2,426.9萬元，營業額為19.1億元。公司又指，其香港市場於8月和9月錄得期內最疲弱的銷售表現，預計按年跌約45%至55%。

【寶光實業】

鐘錶連鎖店「時間廊」母企寶光實業於10月2日發盈警，預期截至9月30日止6個月錄得虧損，而2018年同期則錄得盈利5,700萬元，主因是香港自2019年6月起持續的政治事件，導致零售氣氛疲弱和旅客人數減少，以及人民幣貶值，負面影響香港地區及集團的營業額。

【思捷環球】

【堡獅龍】

該集團表示，在社會不安狀況和中美貿易戰共同影響下，香港零售市場呈現一片愁雲慘霧，本地零售銷售增長自2018年7月起顯著放緩。同時，人民幣貶值和香港地產及投資市場向下，持續影響消費意欲，導致店內消費下跌，從而令佔集團綜合收益達65%的香港及澳門地區的銷售受到影響。

【慕詩】

【卓悅】

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