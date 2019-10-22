【一文睇晒】零售股「盈警潮」有幾慘烈？
2019年10月22日 16:49
東網電視更多新聞短片
香港暴力事件持續不斷，零售商舖生意大受打擊。(Getty Images圖片)
香港的暴亂持續，不但旅客減少，港人消費意慾亦大不如前。在英記茶莊(08241)，Wanko、Veeko母公司威高國際(01173)，時間廊母公司寶光實業(00084)等紛紛發盈警後，大部分港人耳熟能詳、並在港上市的零售品牌，都先後出示「紅旗」警告，當中涵蓋服裝、化妝品、珠寶、鐘錶、食品等等，部分更是業內的龍頭品牌，這次「盈警潮」亦標誌着香港零售業正式進入漫長的寒冬。
【英記茶莊】
英記茶莊周二(10月22日)公布，預期截至9月30日止6個月淨虧損約600萬港元，主因是最近持續發生的社會事件，導致營業額減少，其中包括營業時間縮短及某些商鋪和專櫃突然停業，以及尤其在周末期間購物的顧客逐漸減少。其他因素包括一間飲料零售店的開業，以及續租租金支出按年上升。
【威高國際】
主要從事製造及銷售女士時裝及銷售化妝品的威高國際周一(10月21日)發盈警，預期截至9月30日止6個月虧損將會大幅上升，主因是中美貿易戰日益加劇及人民幣進一步貶值，令零售市道持續疲弱及消費意慾減弱，導致集團化妝品及時裝分類業務的銷售額均錄得下跌，以及期內就表現欠佳的零售店舖的虧損性合約預計作出撥備所致。
威高國際旗下品牌包括「Wanko」、「Veeko」，以及化妝品專門店「Colourmix」。
【佐丹奴】
佐丹奴國際(00709)於10月18日公布，截至2019年9月30日止三個月的銷售額按年下跌8.5%，至10.75億港元。其中，香港及澳門區則大挫25.2%，至1.69億元。
【六福】
六福集團(00590)於10月17日公布，截至2020年財政年度第二季度(2019年7至9月)，在基數相對較高、金價高企、香港社會事件及中美貿易戰持續影響市場氣氛下，零售業務同店銷售下跌37%。當中，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售分別為跌43%及跌25%。
【優品360】
優品360(02360)於10月16日公布，集團多間「優品360˚」零售店舖，於香港近期的社會運動中遭受不同程度的攻擊及破壞。截至10月13日，共59間零售店舖受到破壞，可能會影響財務表現。
【莎莎國際】
莎莎國際(00178)於10月15日公布，由2019年7月1日至9月30日止的季度，集團整體零售及批發業務營業額按年下跌20.8%。
在香港市場，第2季度的整體銷售表現疲弱，主要是由於訪港人數下跌，中國內地的訪港遊客數字在經歷連續17個月的正增長後，於7月份首次錄得按年跌幅，及後的跌勢更加嚴重。由於內地客的銷售佔比較高，因而拖累香港市場第2財季的整體銷售額下跌35.2%。
該公司9月已發盈警，料今年4至8月期間錄得虧損，同時預警9月銷售情況仍然非常疲弱。
【周大福珠寶】
周大福珠寶(01929)於10月15日公布，截至2019年9月30日止3個月經營數據，期內香港及澳門同店銷售急挫42%，同店銷量瀉44%；內地同店銷售跌7%，同店銷量則挫21%。
【包浩斯】
包浩斯國際(00483)於10月9日發盈警，預期截至9月30日止6個月虧損淨額將較去年同期上升至約6,000萬至9,500萬港元，2018年同期則虧損5,590萬元。截至9月底止3個月，集團同店銷售跌21%，過去6個月則挫19%。
【謝瑞麟】
謝瑞麟珠寶(00417)於10月4日發盈利警告，指由於香港近期社會動盪及中美貿易局勢持續緊張，令消費意欲低迷，預期公司截至今年9月底止半年股東應佔盈利按年大減逾九成，營業額亦將按年跌約14%。
去年同期謝瑞麟盈利2,426.9萬元，營業額為19.1億元。公司又指，其香港市場於8月和9月錄得期內最疲弱的銷售表現，預計按年跌約45%至55%。
【寶光實業】
鐘錶連鎖店「時間廊」母企寶光實業於10月2日發盈警，預期截至9月30日止6個月錄得虧損，而2018年同期則錄得盈利5,700萬元，主因是香港自2019年6月起持續的政治事件，導致零售氣氛疲弱和旅客人數減少，以及人民幣貶值，負面影響香港地區及集團的營業額。
【思捷環球】
經營時裝品牌Esprit的思捷環球(00330)主席兼執行董事柯清輝於9月18日表示，近來香港示威事件為零售業及公司帶來「很大影響」(big impact)，就香港地區而言，近期分店人流大減40%，繼而拖累銷售，並稱有就旗下香港店舖跟業主商討租金，但暫未有結果。
【堡獅龍】
堡獅龍(BOSSINI)(00592)於9月18日公布，截至6月30日止全年度業績，期內收入16.41億港元，按年減少16%，在毛利減少下，錄得股東應佔虧損1.39億元，2018年同期則虧損2,897萬元。
該集團表示，在社會不安狀況和中美貿易戰共同影響下，香港零售市場呈現一片愁雲慘霧，本地零售銷售增長自2018年7月起顯著放緩。同時，人民幣貶值和香港地產及投資市場向下，持續影響消費意欲，導致店內消費下跌，從而令佔集團綜合收益達65%的香港及澳門地區的銷售受到影響。
【慕詩】
經營時裝品牌MOISELLE的慕詩國際(00130)，其主席兼行政總裁陳欽杰於9月4日坦言，近期社會事件導致部分店舖需要提早結束營業時間，生意有受影響，加上訪港旅客減少、本地消費意欲冷淡，8月錄得大雙位數跌幅，又預料9月銷售會較以往更淡靜，認為下半年零售市道難有大起色，期望11月及12月受節日氣氛帶動而有較大好轉。
【卓悅】
藥妝連鎖店集團卓悅控股(00653)於7月15日發盈警，預期截至6月30日止6個月錄得虧損，去年同期則錄得淨利潤740萬港元，主因是近期全球及地方經濟狀況導致銷售業績疲軟，如中美貿易戰、人民幣貶值，以及香港6月發生的示威及社會動盪。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。