【零售浩劫】舖位買賣急挫67%　佐敦舖1700萬劈至630萬！

香港社會亂局未止，零售遭重創，同時亦拖累舖位市場交投急速萎縮，中原(工商舖)資料顯示，10月首半個月市場僅錄得12宗舖位買賣交易，較上月同期的37宗，減幅約67%；而近期的成交，價格亦出現較大折讓。

該行司商舖部副區域營業董事梁建華指，佐敦文英街25至47號文景樓地下27B號舖，面積約400方呎，以約630萬元沽出，呎價約15,750元。該舖現由租客以1.2萬元承租，租期至明年6月。

據知，原業主早前叫價約1,700萬元，後因應市況轉變而大幅調整叫價，今次成交價較意向低約62%。而原業主於1986年以約46.5萬元購入，持貨33年帳面獲利約583.5萬元，物業升值約12.5倍。

他續稱，銅鑼灣錄得大幅低意向價的成交，渣甸坊48號采怡閣地下3號舖，面積約362方呎，以約1,038萬元易手，折合呎價約28,674元。該舖現由時裝店以約3.9萬元承租，租期至2022年，租金回報約4.5厘。

據了解，原業主於2004年購入後，一直作長線收租。於2012年起開始在市場放售，當時叫價約5,800萬元，其後叫價持續下調，至今年叫價更大幅調整至1,800萬元，經過多月磋商後，業主最終以約1,038萬元易手。單是今年內業主叫價下調幅度約42%。

按業主買入價約418萬元計算，現帳面獲利約620萬元，物業15年間升值約1.5倍。

此外，深水埗福榮街40號地下連閣樓，總面積約2,000方呎，成交價約2,380萬元，呎價約11,900元。據悉，業主叫價約3,600萬元，成交價較其低約33%。

資料顯示，原業主於2002年以約480萬元買入物業，17年間升值近4倍。舖位現由日本精品玩具店租用，租金約7.1萬元，回報約3.58厘。

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