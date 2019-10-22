Apple股價新高點止靠iPhone？AR眼鏡料明年登場

經過多個產品周期的沉寂後，蘋果公司(Apple Inc.)股價憑iPhone 11系列手機熱賣再創新高，這時市場出現對該公司的另一憧憬，就是首款擴增實境(AR)設備「AR眼鏡」，並有望在明年面世。分析指出，隨着Apple的加入AR陣型，2020年有望成為「AR元年」。

對於Apple而言，來年將是至關重要的一年，因為iPhone自2017年以來進行首次重大更新，包括改變外觀設計、支持5G網絡、擁有更強大的處理器和後置3D相機。其中，3D相機者將令iPhone能更好地呈現物理空間，更廣泛地應用AR技術。

除了3D相機外，要實現AR技術廣泛應用，市場期待已久的AR眼鏡也顯得至關重要。市傳Apple的AR眼鏡目標定在2020年發布，料在鏡片中配置全息顯示屏，透過與佩戴者的iPhone進行同步，可以在用戶的視野範圍內顯示如文字、電子郵件、地圖和遊戲等內容。

再進一步，AR眼鏡可能如同Apple Watch及Apple Tv等裝置般，內置App Store，可安裝相關的應用程式(App)。

Apple的AR眼鏡雖然暫時只聞樓梯響，但市場對公司的預期漸見樂觀。公司股價在周一(21日)再創歷史新高，主要原因是市場看好iPhone需求，分析師調高了Apple目標價。

投資銀行Raymond James將Apple的目標價從250美元上調至280美元。該行分析師Chris Caso重申他對蘋果股票的「跑贏大市」的評級，認為iPhone 11的「短期表現會更好」，長期而言將因5G iPhone面世而變得樂觀。

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