理財Campus：債券基金　保守派最Like

市況不穩下，保守型投資者希望將資金投入更穩陣的產品。

近年市場新興的固定年期債券基金，以兼具一般債券和債券基金的優勢作招徠，減低受債價波動影響之餘，又可以分散投資於不同債券，在市況不穩下，成功吸引保守型投資者注視，令相關產品愈出愈多。究竟這類基金賣點是甚麼？又能否成為投資者的避風港呢？

●設有到期日 定時收息

一般債券有預設到期日，持有期間可收派息，並在到期時取回本金。投資一籃子債券的傳統債券基金則不設到期結束日，投資者可因應個人需要在任何時間沽售。

債券基金的其中一個優點是可分散只持有單一債券面對的信貸風險。然而，基金組合普遍由不同年份到期的債券組成，基金經理亦可不時調整變動和進行買賣，投資者要承受債價波動的風險。

事實上，近期興起的固定年期債券基金設有到期日，一般採取「買入並持有」的投資策略，而它所持債券的期限與基金本身的到期日大致相同，基金到期時將會作出到期償付，期間會向投資者按月或按季派發利息。不過，償付時的收益、回報，以及資本則不獲保證。

●債券門檻高 百萬入場

基金投資平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，只要發債機構沒有違約，持有債券至到期日可不用理會期間的債價上落，這是傳統債券基金做不到的。惟債券的入場門檻高，普遍要投資100萬元或以上。因此，入場費較低的固定年期債券基金適合想透過債券投資尋求穩定現金流，但礙於資金不足的投資者。

根據晨星(亞洲)資料，今年內有四間金融機構(包括滙豐、恒生、景順等)推出固定年期債券基金，只投資亞洲債券或環球債券市場，並不約而同皆為2022年到期。以美元或港元計價的基金，成立至今錄累計正回報。

景順香港區分銷業務總監李偉賢表示，固定年期債券基金在早一至兩年前已打入高端客戶市場，今年開始普及化並供零售客戶參與。

該行今年7月和9月已各成立一隻2022到期環球債券基金(各自持有債券逾80隻)，最新的2022到期亞洲債券基金的開放認購日期至本周五，其後不接受認購。此基金約兩年半的固定投資期內，主要投資於具投資級別的美元計價亞洲債券，包括澳洲及新西蘭，但不包括日本。入場認購金額則視乎分銷商， 一般最低1萬港元。

李偉賢指，這類基金的優勢是較高的可預計性，投資者知道期內會有債息收入，以及約兩年半後可取回一筆錢。這三隻基金都是每月派息，目標年化派息率約3.6%。

然而，投資固定年期債券基金也有風險要注意。以上述這隻亞洲債券基金為例，到期日為2022年4月28日附近，雖然投資者可於到期日前贖回，但需支付不超過贖回金額2%的交易費用。

●需一筆過支付認購費達3%

此外，基金投資的債券或早於基金到期日，而需要重新投資短期債務工具或作現金存款，回報可能低於原先。

另方面，認購基金需要一次過支付認購費最多3%，相關費用由分銷商所收取，故投資者宜揀選認購費較低的分銷商，否則會嚴重蠶食回報。目前恒生向投資者收取的認購費最低為1.2%、滙豐為2%。

●新興市債券值博率高

現時哪類債券前景較看好？FSM沈家麟表示，在低息甚至負利率的環境下，美國、歐洲、日本等國債價格早已被搶高，即使是歐美日以及亞洲的投資級別企業債券，估值亦已相當貴。相比之下，新興市場債券和亞洲高收益債券現時的投資價值相對高，但現時這兩種債券沒有固定年期債券基金選擇，只能透過傳統債券基金涉足。

由於現時市場上的固定年期債券基金的投資市場選擇只限於環球投資級別債券或亞洲投資級別債券。因此他認為，投資者判斷是否認購，關鍵是問自己是否滿意基金提供的目標息率。

按晨星(亞洲)資料，環球新興市場債券基金組別，及亞洲高收益債券基金組別年內分別升約一成和9.8%。至於環球債券基金組別和亞洲債券基金組別同期分別升5.9%和9.6%。

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