【名家筆陣】印度適時下調公司稅

印度提出下調公司稅，將國內企業的基本稅率從30%下調至22%。此次意義深遠的措施向投資者發出強烈的信號：印度政府認識到需要改善經濟增長，並提高企業部門的競爭力。

2019年第二季度，印度國內生產總值的上升幅度僅有5%，標誌着增長已落後於中國第二季度6%的漲幅。9月宣布減稅之後，印度盧比出現反彈，短期內收益也將改善。然而，由於擔心印度政府現在可能必須要借用更多資金以滿足額外支出，債券市場可能出現下降。從宏觀角度來看，提出的刺激政策為政府造成的成本可能並不如想像般高。據估計，減稅將使政府收入減少約200億美元。

印度是次下調公司稅率後與區域內擁有製造中心的其他國家/地區持平，如柬埔寨，台灣地區，泰國和越南，並與中國25%的公司稅率排名，提高了印度公司稅率競爭力。2019年10月至2023年3月期間開始營業的企業將有資格申請15%的企業所得稅稅率，這配合了印度總理莫迪「印度製造」計劃。

在企業層面，稅率的降低可能會增加現金持有量，並提高企業盈利能力。預計企業將可以償還債務，通過降低價格把節省的成本傳遞給消費者，或者通過股票回購向股東派發股息。而現金充裕的企業可能考慮恢復資本支出。從中期到長期來看，這種支出可能會給整體經濟帶來積極的乘數效應。因此，我們期望那些可能從印度經濟結構性轉型中受益的支付高稅額的企業。

印度政府需要在改革方面取得進展，包括修改土地徵用，勞動法和加快審批；現有產能擴充計劃的企業將直接受益，但單憑減稅不太可能引發外國企業的新投資浪潮。印度政府可以提出更多行業特定的刺激政策。例如，政府可以提供更多住房相關的福利，以增加住房需求。這些措施不會讓政府付出太多成本，但能夠增加可自由支配收入，並影響消費者需求。因此，對於那些計劃從中國分散製造流程的企業而言，印度有潛力成為一個可持續的替代中心。

我們預計，由於資本增加，能夠償還債務的企業將提振銀行股，金融業降低稅率的部分好處可能最終會逐步傳遞給消費者。在印度努力應對國內生產總值增長趨勢之際，亦已採取措施促進企業吸引投資者，並恢復外界對該國經濟的信心。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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