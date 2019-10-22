蘋果用iPhone XR強攻印度市場

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)已經開始在印度生產上一代的入門級手機iPhone XR，並在當地銷售。Apple希望藉iPhone生產本地化而獲得印度政府政策支持，以開拓這個由中國及印度本土品牌手機所壟斷的市場。

由於印度政府對進口智能手機設關稅，並限制非本地生產的廠商開設實體店舖，因此，包括小米、華為、三星等，都已在印度設廠，生產供應當地的手機。相對來說Apple在這方面步伐較慢。

不過，Apple代工商富士康早前已在印度設廠生產iPhone XR，並為這款去年的機型提供頗大的折扣優惠。市場研究機構IDC指出，在印度，定價500美元以上的智能手機，蘋果公司的市佔率已升至41.2%，位居第一。不過，在用戶龐大得多的中低價市場，Apple仍有待推出更低價的產品來攻城掠地。

相比歐美及中國，印度智能手機市場目前仍處於快速成長期，而用戶數量超過4.5億。

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