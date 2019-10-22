美明年上半年衰退？市場正密切觀察這指標

外國傳媒報道，目前華爾街分析員正密切關注一個另類指標，就是標指的淨邊際利潤率(Net profit margin)變化，因它具有給予市場和美國經濟警號的預示作用！

所謂「淨邊際利潤率」，即每一元銷售收入，能帶來的淨利潤有多少，數值愈高愈好。

截至目前業績來看，美股淨邊際利潤率出現收縮迹象，幸好沒有普遍惡化，預計第3季的表現將與第2季差不多，惟量化分析研究機構Ned Davis Research指出，這反映增長停滯，是企業獲利的障礙，可能無法推動股價在第4季上揚。

據FactSet數據顯示，目前預計標指第3季淨邊際利潤率為11.3%，稍低於第2季的11.5%，但高於首季的11%。

Ned Davis Research稱，如果經濟正處於衰退過程中，淨邊際利潤率就會開始迅速下降，一旦連跌幾季，美國失業率就會迅速上升。平均而言，淨邊際利潤率通常在衰退前17個月左右達到高峰，而失業率跌至谷底前平均7個月，淨邊際利潤率就會到高峰，失業率則在衰退前約10個月見底。

目前美國9月失業率降至3.5%，為1969年以來最低，現假設失業率見底，而淨邊際利潤率則暫時在2018年第3季(即直至2018年9月)創下12%的高峰，即兩者差距12個月，符合上述平均7個月的往績有餘，若淨邊際利潤率是衰退前17個月左右達到高峰的話，以2018年9月計，即下次衰退可能在2020年首季至次季。

就此，分析員指出，非常重視淨邊際利潤率增長放緩，因可能是裁員和衰退的先兆。

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