新盤UPDATES：發展商主力爭奪「上車」買家

新界區推盤氣氛轉趨熱鬧，多個大型項目短期內將開價及正式發售，當中上車買家更成發展商主力爭奪客源。

●明翹匯料周內開價及開放示範單位

●明翹匯示範單位首度曝光

青衣明翹匯首度開放示範單位予傳媒參觀，其中參照2A座28樓D室搭建的一房戶，實用面積299方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房採用開放式設計。

至於兩房戶則根據1座28樓E室打造，實用面積421方呎，大廳設有面積22方呎露台，廚房亦屬開放式。

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