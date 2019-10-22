新盤UPDATES：發展商主力爭奪「上車」買家
2019年10月22日 21:10
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新界區推盤氣氛轉趨熱鬧，多個大型項目短期內將開價及正式發售，當中上車買家更成發展商主力爭奪客源。
●明翹匯料周內開價及開放示範單位
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣明翹匯有機會周內公布開價，首批主力先推一房、兩房細單位，估計項目很多單位樓價屬800萬元以下，料可受惠放寬後九成按保計劃。她又稱，示範單位料周末前開放，最快10月底或11月初開售。而新按保措施料幫助買家入市，亦加快換樓鏈，樓市可望樂觀。樓盤預計關鍵日期為2022年1月底。
●明翹匯示範單位首度曝光
青衣明翹匯首度開放示範單位予傳媒參觀，其中參照2A座28樓D室搭建的一房戶，實用面積299方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房採用開放式設計。
至於兩房戶則根據1座28樓E室打造，實用面積421方呎，大廳設有面積22方呎露台，廚房亦屬開放式。
●The Carmel洋房4,750萬元售出創新高
永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel連環沽出3座洋房，其中5號屋實用面積2,675方呎，連車位售價4,750萬元，創項目新高，呎價17,757元。而7號及8號洋房，實用面積分別1,878與1,841方呎，售價3,306.8萬及3,221.8萬元。
●逸瓏海滙本月暫已速沽14伙
信和置業(00083)旗下西貢逸瓏海滙，早前引入代繳印花稅優後，市場反應踴躍，本月暫已速錄14宗成交。其中周二(22日)更連沽3伙特色戶，當中1座地下連花園特色戶，實用面積837方呎，花園面積460方呎，連車位認購權成交價1,281.95萬元，呎價15,316元。
●菁雋連錄8宗終止買賣合約個案
佳源國際控股(02768)與陞域集團等的屯門菁雋，連環錄得8宗終止買賣合約個案。該批單位原於7月14日售出，成交價介乎272萬至325萬元。
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