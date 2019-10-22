夜市UPDATES：美股反覆轉跌　港夜期高水46點

美股業績繼續成投資者焦點，個別重磅股財報表現失色，拖累美股早段反覆，道指目前轉跌7點，報26,820點；標指報3,012點，升6點；納指報8,173點，升10點。港股期指夜市則向好，目前報26,832點，升51點，高水46點。

麥當勞第3季每股純利及收入分別為2.11美元及54億美元，均遜預期；股價早段進一步瀉至近4%。

玩具生產商孩之寶第三財季盈利與營收均低於市場預期，其特許商標業務疲軟以及貿易局勢的不確定性抵銷合夥品牌業務增長的利好影響。股價早段重挫14%。

券商Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，到現在為止，美股財報季狀況要比大多數人原來擔心的好得多，其中銀行財報充分說明了美國消費者狀況健康。本周有超過130家標指成分公司與10多家道指成分公司公布業績。

脫歐消息方面，英國首相約翰遜正準備推動針對其脫歐計劃的再次投票，約翰遜最新要求國會原則上批准該計劃，然後對政府提出的辯論時間表、以及就可能的修正案進行投票。

約翰遜表示，如果英國議會議員否決他的脫歐辯論時間表，那麼他將完全撤銷這一法案，舉行大選。歐股尾市走勢靠穩，英股升0.69%；德股持平；法股升0.02%；英鎊兌美元則跌穿1.29，報1.2896。

【21:30】雖然美企最新業績表現參差，但美股早段好仍普遍做好，道指最多升81點，至26,909點，納指漲30點，至8,193點。

蘋果公司(Apple Inc.)周一創新高後，周二早段再升0.29%，至241.2美元。

最新業績方面，全球最大消費產品生產商寶潔（P&G）首個財季純利增長逾12%至35.9億美元，扣除部分項目後每股賺1.37美元，好過預期的1.24美元，期內收入升7%至178億美元，亦勝預期，並調高本財年收入增長預測，激股價早段升4.22%，至124.1美元。

另邊廂，麥當勞第3季每股純利及收入分別為2.11美元及54億美元，均遜預期。雖然上季全球同店銷售升5.9%，好過預期的5.7%，但期內美國同店銷售增長只有4.8%，差過預期，並遠遜前一季的5.7%增速。麥當勞股價早段挫3.6%，至202.3美元。

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