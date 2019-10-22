樓價UPDATES：屯門美樂花園即睇即買

樓市氣氛好轉，連帶居屋交投亦增加，屯門美樂花園剛錄即睇即買個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角金堡大廈B座高層02室，實用面積612方呎，以三房間隔，向東北望樓景。單位放盤3個月，原開價1,080萬元，累減100萬元或9.3%，最終以980萬元易手，實用呎價16,013元。

●鴨脷洲海怡半島20座高層B室，實用面積581方呎，以兩房包括套房及連士多房設計。有外區用家見單位間隔實用，加上樓價合預算，故以約948萬元市價購入，實用呎價約16,317元。

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新界區

●美樂花園1座中層B室兩房戶，實用面積591方呎，區內首置客鍾情單位附設企理裝修連部分家電，可即買即住，故於已補價自由市場以545萬元即睇即買，實用呎價9,222元。原業主於2010年以約190萬元入市，帳面獲利約355萬元。

●馬鞍山迎海2座中層A室，實用面積512方呎，以兩房設計。單位原開價780萬元，加價18萬元後，仍獲買家以798萬元承接，實用呎價15,586元，上址7年升值57%。

●青衣灝景灣停車場1樓一個雙號車位，原開價265萬元，業主日前減價至210萬元，即接獲多組準買家查詢，剛在零議價下售出，做價創屋苑兩年新低。

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