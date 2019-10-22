奇景再現！綠悠雅苑獲爭購　即日賠訂賣貴40萬

樓市氣氛爆升，即有業主賠訂賣多轉。中原楊麗珍表示，房協旗下青衣綠悠雅苑1座低層單位，實用面積550方呎，原先於未補價第二市場開價約620萬港元放售，獲買家以598萬元承接。不過，由於市況轉旺，同日有另一組買家願出更高價錢，原業主即決定賠訂，以638萬元重售單位，呎價11,600元。單位日內賣貴40萬元，或6.7%。

市場消息稱，第一次成交買家僅付約10萬元臨訂，即使連同佣金，原業主重售仍多賺約18萬元。單位於2013年以約339萬元購入，約6年帳面賺299萬元，單位升值約88%。

【天水圍】

事實上，各區交投亦轉活！中原伍耀祖表示，天水圍由本月16日政府公布放寬按保樓價上限起，至今錄至少32宗二手買賣，當中佔23宗為嘉湖山莊成交。

他續稱，其中景湖居3座高層C室，實用面積546方呎，三房間隔，剛售595萬港元，呎價10,897元。現時貼市價放盤已近沽出，目前業主叫價，普遍已反價1至5%。

【將軍澳】

自上周三(16日)施政報告公布以來，短短6日多，將軍澳二手成交已錄得至少102宗。美聯林志堅稱，同區海翩匯7座一個中層F室兩房單位，實用面積530方呎，適逢3年辣招期滿，9月初以950萬元放盤。

他續稱，直至10月初，受社會氣氛影響，放盤已減價至830萬元，但見近期市況回升，拒絕再減價。上車客擔心樓價再升，二話不說即時扑鎚購入單位，呎價15,660元。

據了解，原業主2016年9月一手買入價為678.3萬元，持貨約3年獲利151.7萬元，單位升值逾22%。

【荔枝角】

美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨自上周三(16日)施政報告公布後，至今連錄至少10宗買賣，10月份暫錄16宗，已比9月全月數字還高出約60%，買家入市步伐明顯加快。

該行林海成續指出，近日成交包括1期百老滙街21號低層A室，實用面積701方呎，雖然只望橋景，仍獲上車客以760萬港元購入，呎價約10,842元。

屋苑亦錄反價個案。市場消息透露，一個6期蘭秀道30號高層單位，最初叫價850萬元，反價40萬元，以890萬元獲承接，以實用面積615方呎計算，呎價14,472元。

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