【財經評論】銀行業今非昔比　裁員潮此起彼落

曾幾何時，打銀行工是不少大學畢業生的夢想，不但薪高糧準、福利好，更享有「銀行假」，在社會上有一定地位。當然，此情此景早已今非昔比，在2008年金融海嘯後，銀行家一度淪為過街老鼠，目前更有報告預警，若銀行業再因循下去，「老本」就會耗盡，恐面臨大型倒閉潮。

有著名顧問公司近日發表調查報告，在鑽研了發達國及新興國合共1,000家銀行的資本回報指標後發現，當下全世界有過半數銀行的處境「弱過藥煲」，難以承受可能出現的經濟下滑，須知道目前已是今次經濟擴張周期末段，衰退僅時間問題。若再發生一次重大金融災難，全球恐有1/3的大型銀行無法生存，尤其是西歐及亞洲風險更大，故建議銀行業刻下就要未雨綢繆，在創新上狠下決心，免得被一眾跨國科技巨企淘汰。

事實上，上述報告的憂慮不無道理，若身處負利率環境，就更能體會傳統銀行經營艱巨！舉例來說，總部位於瑞士蘇黎世、作為歐洲最大金融控股集團的瑞士銀行周二(22日)公布，上季盈利倒退16%，僅賺10億美元左右，致命原因是負利率，要無奈地將部分成本轉嫁予大額存戶，向他們徵收費用。堪憂的是，歐洲央行的放水行動遠未完結，勢續影響銀行賴以維生的淨利息收入，銀行家可謂「啞子吃黃連」。

既然經營艱難，開源又受制於央行貨幣政策，節流就是唯一出路了。早有統計顯示，即使目前環球經濟未到最衰，但作為「百業之母」的全球銀行業，於年內已宣布裁員近5萬人，當中以德意志銀行最多，已披露一直炒到2022年，涉及1.8萬人。港人最留意的滙豐控股，亦有可能在下周一(28日)公布季度業績時，一併宣布削減成本計劃，早前有傳聞指或大削1萬個職位。

誠然，近年隨着虛擬貨幣及電子支付技術日新月異，傳統銀行確實備受巨大壓力，以現時進度，只要有國家的央行正式推出「官方虛擬貨幣」，消費者就可以直接與賣方接軌，嚴重削弱銀行作為中間人的角色，並要直接與科技巨企爭奪市場份額，由於科技不是強項，地位可一下子由「領袖」變「學弟」，複雜的不說，單是實體銀行分行，就只會愈來愈少，影響從業員生計。

由此可見，中小型銀行的處境只會愈趨艱難，而大型銀行則因自身組織結構疊床架屋，面對精簡困局，故不會輕易出現以往「大吃小」的併購潮，有銀行陸續倒閉是可預見的事，裁員潮恐怕此起彼落。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。