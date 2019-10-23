林建岳旗下三公司全年業績俱劣

若撇除物業重估之影響，豐德麗的公司擁有人應佔淨虧損約更達1.925億元，較2018年度(不包括物業重估影響)的淨虧損1.082億元，按年擴大77.91%。公司不派末期息。

豐德麗的業績報告解釋，虧損主要是由於公司的投資物業重估所產生之公平值收益大幅減少；與凱德置地中國控股之合營公司項目廣州御金沙之物業銷售，所貢獻之溢利較去年大幅減少，該金額於公司綜合收益表內確認為「應佔合營公司溢利及虧損」中之一部分。

另外，麗豐營業額雖見上升，但銷售成本亦按年上升一倍至5.43億元。歸屬於公司擁有人溢利按年倒退43.34%至6.68億元。而業績報告內解釋溢利大減，與豐德麗所提的虧損原因相若。

若扣除物業重估之影響，麗豐的公司擁有人應佔純利約為2.637億元，按年大幅減少約58.1%，每股基本盈利下跌至0.806元。當中來自租賃業務之收益按年減少約3.9%至7.363億元。

業績報告亦披露截至2019年7月底止，麗豐之借款總額為91.19億元，其中7.912億元須於1年內償還、30.193億元須於第2年償還、41.687億元須於第3年至第5年償還及11.4億元須於第5年後償還。

至於寰亞傳媒亦公布截至本年7月底止公司擁有人應佔虧損1.47億元，不派息。該公司股價昨日逆市下跌近半成，收報0.058元。

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