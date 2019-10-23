黃國英　資金泊入Apple有啟示

指數牛皮龜速波動，熱炒股份就急回。期指無得炒，炒個股就要戰戰兢兢，要夠膽追又要有食要食。這種環境少做少錯，以筆者為例，根本不可能今日沽幾億元股票，去博明日低幾個巴仙又買返。注碼受到市場深度所局限，短炒不會有大茶飯。

投資者超級冷靜，沒有太大情緒波動，於是絕大部分股票永遠窄幅波動，不生不死。偶爾在個別新興產業出現微型泡沫，炒完一輪之後，就大幅調整甚至爆破一沉不起。上述情景是投資者的噩夢，比起單邊大跌市更難應付，可惜看來正在發生，未來一段日子，不容易尋求超卓回報。

最大安慰的是，除非極之積極，每日用高槓桿操作出出入入，又或者組合極之集中，然後慘被割肉陰乾，否則也不容易輸大錢。所以不妨將逆境當作試煉，琢磨選股技巧及耐性，希望有朝一日市況走出困局，屆時便有更佳身手去把握機遇。

現時最大的警號，是美股市場當中，資金明顯主力投向蘋果公司(Apple Inc)及銀行股，都是表面估值較低的大股，至於高估值的增長股不少都被離棄。雖然早前有炒得過分之嫌，但回得太多太急，投資者似乎有不再願意發夢的傾向。

如果全面回歸價值取向，那麼現時有不少仍然守得甚穩，以業績支撐股價的增長股，恐怕在下一輪會加入被拋售的行列，而屆時市場指數也應該會受到拖累。

當然有做防風措施，不過就未至於全力做淡，樂觀派長期在市場中是佔了上風，而且始終是科技高速發展的年代，概念源源不絕，人性貪婪應該是本質不會變，所以增長股不會全軍覆沒。只是環境不就，暫時避重就輕，選股時對於估值的考慮要較為嚴格，不應該再用一兩個月前的標準。太早別人恐懼我貪婪，只會死得好慘。如果不嫌棄擦鞋仔貼士的話，以蘋果公司作為組合主力，去捱這一段日子，似乎是較為合適的策略。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有蘋果公司，本欄逢周三刊出)

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