沈振盈　揸黃金外幣才能自保

近期做財經節目，遇到最多的問題反而不是股票問題，而是有關黃金及外匯的問題。去年初的一股不留，現金為王建議，雖為某些人口實，惟路遙知馬力，高下立見。到了年中，看見美元的升浪，以及股市的跌浪持續，建議大家要沽清外幣及人民幣，繼續持現金，並趁美元上升，以平均入市方式，分段吸納黃金。

持有黃金的目的，主要是預視環球金融市場風險上升。再者，因為聯繫匯率的關係，美元的波動可能影響到港匯的購買力，黃金正可替市民對沖港元貶值的風險。而且，當時的金價正處於熊市底部，再下跌風險有限，用來對沖貨幣危機是極具效力。

當然，樂觀進取的人會話，「現金為王」是不思進取，揸黃金一世冇發達。但似乎近年各央行已為未來的貨幣危機，而大舉增加黃金儲備，箇中必有原因。

近期網絡上有不少誑言，謂社會動盪引致走資，鼓吹市民將港元盡轉美元。但此等言論背後，卻忽略了美元正在造頂，隨時轉勢的風險。若然去年已成功持有一定比重的黃金，此刻已見到對沖的成效。一面倒地推市民將港元轉美元，其實是另一種危機，此刻反而應該是將手中現金分散於一籃子的外幣，進一步分散風險。早前建議大家儲英鎊及澳元、加元，亦是最佳時機。

量化寬鬆的債，始終要還的。此刻大家首要做的，不是要進取投資，而是要自保。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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