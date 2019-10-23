古勝　撲水潮後恐見散水潮

收市後政府宣布紓解民困措施，為數廿億元，主要用作提供予運輸商用車燃料費補貼及擴大零售租金寬免，聊勝於無。如此擠牙膏式的做法，反映此刻政府在紓解民困方面的意願未太強烈，都係就住就住，慌死多用一分一毫，係一貫的守財奴作風。只怕錯過了為經濟補底的最佳時候，明年即使肯大開水喉，都經已病入膏肓，返魂乏術，再次令市民失望。

回說個股，周二潤地股價顯著受壓，埋單計唔見7.8%，相等於市值蒸發197億元。點解沽壓咁大，皆因公司宣布以先舊後新方式配售兩億股股份，相等於擴大後股本約百分之2.8%，集資67.3億元，每股作價33.65元，集資所得主要用作購置及開發與集團項目有關的土地，以及一般營運資金用途。

老實講，作為一家龍頭房企，呢個配股價折讓幅度話大唔小，但當睇埋其股價由上月底32.85元短時間內抽升至上周見52周高位37.5元，實際上個配股價唔覺有幾大折讓了。

東方產經專欄作者 古勝

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