王昕媛　方達增長空間大值得關注

目前公司差異化經營中美業務。美國涉及4塊業務：生物分析、安全和毒理學、藥物代謝和藥代動力學，以及化學、製造和控制(CMC)。美國主要是圍繞着新藥研發做業務。公司在中國也進行生物分析(BA)和生物等效性(BE)等研究並提供相關服務。以今年上半年收入來拆分，66%來自BA、33%來自BE。中國的業務主要圍繞着仿製藥的研發，以及仿製的一致性評價工作來展開，目前仿製藥相關的業務佔比為70%。

長遠來看，隨着中國集中採購的擴面，已經集中採購政策的更為標準化，未來藥企開展仿製藥一致性評價工作也更為理性，加上國家對於新藥研發的支持，我們預計未來中國市場，新藥研發的業務佔比將進一步提升。

另外，公司訂單有序增長，截至2019年6月底，公司在手訂單8,700萬美元(中美佔比為3：7)，其中1年內交付的佔比為90%，約7,800萬美元。鑑於2018年底公司訂單同比增長18%，考慮到整體CRO業務年增速20%左右，我們預期公司訂單維持行業平均水平不難。

理據主要是，一、公司過往十多年在BA業務上積累的口碑；二、目前公司中國業務僅限於BE和BA，未來公司將拓展毒理和CMC業務，長遠中國業務線將和美國業務線種類一致；三、目前公司的蘇州CMC業務佔比49%以聯營公司入帳，未來若有望併表的話，那麽將立刻提升整體CMC收入佔比，預計增加公司年收入500萬美元左右；四、公司背靠泰格醫藥，泰格可以引薦一部分的客戶資源給予方達，目前泰格引薦的業務佔收入比重僅為3%，這部分的協同效應還有提升空間。因此，我們認為，公司訂單維持行業平均水平不難，預計公司訂單年複合增長維持在15至20%。

此外，方達上市的時候，其明星基石團隊包括有高瓴資本、景林資產和醫療行業投資基金Worldwide Healthcare，也從側面給公司的經營實力做了很好的背書。整體營收來看，2019年公司上半年收入為5,000萬美元。由於春節休假拖累，一般下半年收入高於上半年，預計全年收入超過1億美元。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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