中國銀河國際 物聯網受惠國策支持
2019年10月23日 00:25
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(美聯社圖片)
國家電網日前在北京召開發布會，發表《泛在電力物聯網白皮書2019》，泛在電力物聯網的建設劃分為兩個階段：第一階段是從現在至2021年，初步建成泛在電力物聯網；第二階段是直至2024年，建成泛在電力物聯網。
我們預計，泛在電力物聯網是圍繞着電力系統各環節的智慧服務系統，其意義在於可以助力國家治理現代化，推動能源低碳轉型，提高電網營運質量，滿足人民使用能源需要，促進產業鏈現代化，形成讓政府、社會、用戶、能源電力及上下游企業普遍接受的價值體系有重大的意義。
2019年是泛在電力物聯網「三年攻堅」的首年，國家電網公司將通過57項建設任務和25項綜合示範項目，重點圍繞構建能源生態，疊代打造企業中台、協同推進智慧物聯、同步推進管理優化四條主線，開展泛在電力物聯網建設。
國家電網公司在2019年3月對建設泛在電力物聯網作出全面部署安排。在4月，國家電網公司正式完成2019年泛在電力物聯網建設方案，並下發至省網公司。8月，南京成為內地首個泛在電力物聯網技術的先導城市。9月，國網招標平台發布了《國家電網有限公司2019年(新增)信息化設備招標採購》公告及新增天津、寧夏泛在電力物聯網項目。國家電網公司為了完成泛在電力物聯網全年的建設目標，後續建設速度有望加快。
我們認為泛在電力物聯網白皮書進一步完善了泛在電力物聯網的屋頂設計，對推動其建設進具有重要意義。現在距離年底還有不到3個月，為了完成泛在電力物聯網全年建設目標，在建訂單料會增加，建議關注國電南瑞(600406.SH)、岷江水電(600131.SH)及海興電力(603556.SH)等股份。
中國銀河國際研究部
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