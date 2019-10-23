中國銀河國際　物聯網受惠國策支持

國家電網日前在北京召開發布會，發表《泛在電力物聯網白皮書2019》，泛在電力物聯網的建設劃分為兩個階段：第一階段是從現在至2021年，初步建成泛在電力物聯網；第二階段是直至2024年，建成泛在電力物聯網。

我們預計，泛在電力物聯網是圍繞着電力系統各環節的智慧服務系統，其意義在於可以助力國家治理現代化，推動能源低碳轉型，提高電網營運質量，滿足人民使用能源需要，促進產業鏈現代化，形成讓政府、社會、用戶、能源電力及上下游企業普遍接受的價值體系有重大的意義。

2019年是泛在電力物聯網「三年攻堅」的首年，國家電網公司將通過57項建設任務和25項綜合示範項目，重點圍繞構建能源生態，疊代打造企業中台、協同推進智慧物聯、同步推進管理優化四條主線，開展泛在電力物聯網建設。

國家電網公司在2019年3月對建設泛在電力物聯網作出全面部署安排。在4月，國家電網公司正式完成2019年泛在電力物聯網建設方案，並下發至省網公司。8月，南京成為內地首個泛在電力物聯網技術的先導城市。9月，國網招標平台發布了《國家電網有限公司2019年(新增)信息化設備招標採購》公告及新增天津、寧夏泛在電力物聯網項目。國家電網公司為了完成泛在電力物聯網全年的建設目標，後續建設速度有望加快。

中國銀河國際研究部

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。