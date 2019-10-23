東方日報B1：示威重創市道　旺區舖價劈6成

銅鑼灣大幅劈價易手的街舖，現由時裝店以每月約3.9萬元承租。

香港示威衝突愈趨激烈，零售市道受到沉重打擊，連累舖位買賣市場嚴重萎縮。據代理行資料顯示，10月份首半個月僅錄得12宗商舖買賣交易，較上月同期的37宗，大幅下挫約67%。同時，港島銅鑼灣及九龍佐敦都出現街舖大幅劈價買賣，個別成交價較叫價低出逾六成。

中原(工商舖)指出，上述數據反映舖位買家對市況前景不太樂觀，入市態度趨保守，本月截至15日止，四大主要地區的舖位買賣交投都下跌，當中銅鑼灣及中環期間更未錄得任何成交。而旺角及元朗區則分別有兩宗及一宗個案，按月回落50%及逾66%。

交投疏落下，舖位業主惟有減價吸客，其中九龍區出現大幅減價成交。該行商舖部副區域營業董事梁建華表示，佐敦文英街25至47號文景樓地下27B號舖，面積約400方呎，以約630萬元沽出，呎價約15,750元。該舖現由租客以1.2萬元承租，租期至明年6月。

據悉，上址原業主早前叫價達1,700萬元，其後因應市況轉變而大幅調整叫價，是次成交價較意向價低約62.9%。而原業主於1986年以約46.5萬元購入，持貨33年賺約12.5倍。

核心購物區地舖也要減價。他續稱，銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下3號舖，面積約362方呎，以約1,038萬元易手，呎價僅約28,674元。該舖現由時裝店以約3.9萬元承租，租期至2022年，租金回報達4.5厘。

據了解，原業主於2004年以418萬元購入上述舖位之後，一直用作長線收租，今年叫價約1,800萬元放售。與有興趣買家磋商多月後，最終減價約42.3%至約1,038萬元易手。

此外，深水埗福榮街40號地下連閣樓，總面積約2,000方呎，成交價約2,380萬元，亦較業主叫價約3,600萬元，低約33.9%。

市況轉差，利嘉閣(工商舖)高級營業董事鄭得明指出，近月不少本地資深投資者見業主擔憂後市持續轉差，議價空間進一步擴大，遂積極四出尋找低價放盤舖位，並會鋤價超過三成洽購。

他又指，近期旺角成為最受舖位投資者歡迎的地區，由於區內主要街道之一的西洋菜南街，及彌敦道等甚少出現放盤，故轉而在二線街道尋寶，以售價介乎4,000萬至8,000萬元的舖位為主要入市目標。

另方面，有市場人士預期舖位市場將湧現蝕讓個案。盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興稱，近月周末示威衝突持續，不少投資者見市況慘淡，經常向業主鋤價，令市場除了出現減價放盤，更出現蝕讓成交。

他又估計，未來數個月舖市將會陸續出現取消交易個案，不少舖位買家或願意放棄一成訂金，再觀察未來走勢再作部署。

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