盧志威　收集大藍籌博浴火重生

今次的修例風波，令香港的經濟陷入谷底，不單零售業的收入大跌，連電視台的廣告費也回到沙士的價單，反映實體經濟陷入衰退。不過，資產市場的跌幅其實很輕微，現時的樓價跟股價跟沙士相比仍然高出一大段，為何會出現基本因素惡化，但資產價格仍然昂貴呢？

原因是利率今非昔比，環球央行用流動性去支撐估值，好像今次香港陷入危機，政府立即出手，令市民更容易借錢買樓，讓買家的購買力增加，賣家又想善價而沽，自然不容易出現調整。

香港資產的另一個負面因素，是走資的出現，無論是移民或是開離岸戶口，都是將港元換成外幣，股市和樓市都會受壓。不過，筆者認為走資最惡劣的一刻已經過去，要走的最遲9月應該已行動，冇理由於將近11月才出手，近期示威活動其實並沒有轉靜，但股市應跌不跌，將會是一個利好。

另一個選擇，是買入香港的龍頭地產股，很明顯政府不想見到樓市下跌，所以才放寬按揭政策，的而且確令到買家入場，如果二手轉旺、盤源緊缺，有機會重新帶旺樓市，加上地產股普遍有4%以上的股息，就算重回正軌，亦只會由地產龍頭主導，相信也是長線之選。

頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。