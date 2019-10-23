盧志威 收集大藍籌博浴火重生
2019年10月23日 00:28
東網電視更多新聞短片
今次的修例風波，令香港的經濟陷入谷底，不單零售業的收入大跌，連電視台的廣告費也回到沙士的價單，反映實體經濟陷入衰退。不過，資產市場的跌幅其實很輕微，現時的樓價跟股價跟沙士相比仍然高出一大段，為何會出現基本因素惡化，但資產價格仍然昂貴呢？
原因是利率今非昔比，環球央行用流動性去支撐估值，好像今次香港陷入危機，政府立即出手，令市民更容易借錢買樓，讓買家的購買力增加，賣家又想善價而沽，自然不容易出現調整。
香港資產的另一個負面因素，是走資的出現，無論是移民或是開離岸戶口，都是將港元換成外幣，股市和樓市都會受壓。不過，筆者認為走資最惡劣的一刻已經過去，要走的最遲9月應該已行動，冇理由於將近11月才出手，近期示威活動其實並沒有轉靜，但股市應跌不跌，將會是一個利好。
如果買香港會浴火重生，一定是大藍籌，因為本土中小企，不會得到中央政府的扶持，擁有獨特優勢的大財團才有機會重生，例如友邦(01299)即使季度數據會十分驚嚇，長遠也能走出低谷，筆者不認為現在的經濟，會差到保單出現大量斷供，拓展大灣區業務也是長期增長動力，所以如果沒有出現社會動盪，根本不會出現現時的調整，故此應該是長線吸納之選。
另一個選擇，是買入香港的龍頭地產股，很明顯政府不想見到樓市下跌，所以才放寬按揭政策，的而且確令到買家入場，如果二手轉旺、盤源緊缺，有機會重新帶旺樓市，加上地產股普遍有4%以上的股息，就算重回正軌，亦只會由地產龍頭主導，相信也是長線之選。
頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。