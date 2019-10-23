袁沛儀　英鎊短線料先下試1.25

英國首相約翰遜與北愛爾蘭總理在脫歐方案上達成共識，雖然與民主統一黨仍有分歧，但至少目前硬脫歐風險較以往低。待正式公布具體方案前，估計英鎊繼續波動。目前匯價已嚴重超買，料短線先見小幅調整，下試1.2510後，繼續在較高區間上落。

美國近期公布經濟數據好壞參半，短線衰退風險仍然偏低。不過參考長短息差持續回落，加上強勁的就業市場漸漸步入尾聲，樓價升幅放慢，估計經濟增長中長線仍有下行壓力，美元難見進一步抽升。然而基本面較外圍穩定，料支持美匯企穩97。

美國剛踏入業績期，開局暫時理想，尤其是銀行業，市場避險情緒偏低，日圓短線應回軟。不過美元兌日圓技術上貼近保力加通道頂，估計先下試107.20，隨後再繼續上揚。

雖然利率期貨顯示澳洲下月減息機會微，但就業及通脹前景反覆偏軟，料澳元下試0.6670；紐元亦然，料下試0.62。全球經濟增長放慢，原油需求亦然，加上美國庫存略升，料油價在低位53美元徘徊，美元兌加元短線在1.3020附近上落。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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