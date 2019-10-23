美股收市：道指跌39點　Lyft逆市上漲逾6%

市場繼續消化美企業績及個股消息，美國股市收市下挫。道指收報26,788點，跌39點或0.15%；標指收報2,995點，跌10點或0.36%；納指收報8,104點，跌58點或0.72%。

個股方面，社交媒體Facebook急跌3.91%，收報182.34美元。據報道，美國47位州檢察長將調查Facebook是否違反「反托拉斯法」，損害市場競爭。

美國召車平台Lyft行政總裁Logan Green表示，該公司有望最快在2021年第四季實現經調整後EBITDA(稅息折舊及攤銷前盈利)。有關言論刺激Lyft股價急升6.56%；同業Uber亦升3.57%。

麥當勞第3季每股純利及收入分別為2.11美元及54億美元，均遜預期；股價全日急跌5.04%。

玩具生產商孩之寶第三財季盈利與營收均低於市場預期，其特許商標業務疲軟以及貿易局勢的不確定性抵銷合夥品牌業務增長的利好影響。股價收市下瀉16.76%。

券商Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，到現在為止，美股財報季狀況要比大多數人原來擔心的好得多，其中銀行財報充分說明了美國消費者狀況健康。本周有超過130家標指成分公司與10多家道指成分公司公布業績。

另一方面，英國脫歐不明朗性增加。英國下議院周二（22日）投票否決首相約翰遜希望在3天內通過《脫歐協議法案》的時間表，約翰遜已表明暫停脫歐立法，他希望在10月31日如期脫歐的計劃幾可確定無法實現。

約翰遜早前曾揚言，一旦時間表遭到否決，而歐盟亦同意延遲脫歐，他將會提前大選。

英鎊兌美元報1.2897，跌0.49%。

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