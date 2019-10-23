【市前重點睇】美股偏軟　油價反彈

●美匯指數升上97.85，日圓兌美元高見108.44，離岸人民幣(CNH)漲至7.0762，港匯企7.8423，歐元回落至1.1128，英鎊跌穿1.29關。金價高企1,488美元。油價反彈1%，布油觸及60美元關後回順，紐油重上54美元。道指期貨偏軟。

●白宮經濟顧問庫德洛表示，與中國貿易協議的第一階段「推進非常順利」，如果最初的協議行之有效，有機會在年底前取消部分關稅。

-全球經貿戰：傳中國準備好購買千萬噸美國大豆。

-社交媒體Snapchat母公司Snap Inc.上季收入勝預期，惟股價盤後挫逾2%。

●美國10年期國債孳息率跌3.86點子，報1.7607厘。

●外電報道，周二(22日)美國聯儲局定期回購操作近1個月以來的再獲足額認購。

●港股ADR指數收報26,717點，跌68點。

●即月恒生指數夜期收報26,800點，升19點，高水14點，成交14,213張。

●紐約期油收報每桶54.16美元，升0.85美元或1.59%；布蘭特期油收報每桶59.7美元，升0.74美元或1.26%。

●紐約期金收報每安士1,487.5美元，跌60美仙或0.04%。

●英國推遲脫歐幾成定局，首相約翰遜快速通過脫歐法案的動議被議會否決。他宣布暫停脫歐立法，承諾會加快制訂無協議脫歐的應急方案。

-英國官員表示，約翰遜的立場是脫歐若延遲到明年1月31日，英國將舉行大選。

-英國首相發言人指出，脫歐立法是暫停而非取消，英國政府不排除尋求短暫推遲脫歐。

-傳歐盟將同意延期脫歐請求，考慮的選項包括延期至今年11月30日或明年1月31日。

●日本傳媒引述官方數字指，今年第二、三季該國出口總額達38.2332萬億日圓，按年減少5.3%，為連續兩個半年度減少；而受中國經濟下行影響，對華出口更慘淡，期內僅為7.2337萬億日圓，按年急降9.1%。

●歐盟危機無休止！法、意等5國財政遇難題。

●獨角獸神話終結！WeWork創辦人撤底離開，估值勁縮。

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