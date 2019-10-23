【股民熱話】港股10月不窮　預示第四季市況會…

10月係傳統股災月，可至今恒生指數竟錄得升幅，與本地及全球經濟景氣背道而馳。到底係咩原因？展望第四季餘下時間的市況，又會否繼續應淡不淡？

第四季恒指由26,093點起步，跌至10月10日低位見25,522點，之後又再回升至上周高位見26,985點，雖然升幅唔算大，但都叫做暫時打破咗10月股災的宿命論！

到底10月市況強於預期，有何原因？首先，中美貿易談判有進展，兩個在制訂初步協議的消息，令市場有喘息的機會；其次係，英國首相與歐盟達成脫歐協議共識，為避免硬脫歐帶來了希望，亦令避險風險意識緩解。此外，美股持續高企，全球央行持續減息放水救市，都為資產價格帶來支持，亦有利港股市況回穩。當然，特區政府出招托樓市，亦為股市帶來支持。

那到底10月港股應跌不跌，是否該追買，博第四季繼續向好？中美貿易談判能否發展到得出一份協議來，如今尚存不明朗因素，難言兩國元首最終能簽訂甚麼文件。其次係，英國國內聲音要求首相向歐盟拖延脫歐協議限期，故亦不無變數。

還有，始終香港社會動盪仍沒完沒了，經濟堪憂，若然企業陸續公布的第三季業績明顯轉差，則今年第四季及明年上半年的估值預期都會有下調壓力，這些都可能為港股估值構成不利因素。

另一方面，最近內地宣布將於10月底開始容許北水來港炒同股不同權股，似乎有意識地出招支持港股表現。事實上，中國第三季經濟增長表現遜預期，挨年近晚，內地要出招支持兩地股市表現，以力挺消費信心和景氣，不無可能。

畢竟如今主導港股去向的已非外資，而是內地資金，而中資企業佔港股逾六成，所以第四季港股「食粥食飯」，都係睇國策取向，香港社會狀況可能反屬其次。事實上，從目前恒指處於6月初的水平，但6月至今本土經濟已急速轉壞，就可以引證港股與本地經濟表現脫鈎的觀點。

是故，既然10月預港股冧但結果至今未冧，第四季都唔好一面倒悲觀，料恒指波幅介乎26,000至27,500點。一般而言，中國好重視過年，會唔會愈近年尾，會推出更多振興經濟措施，甚至再度放水，等明年開局氣氛唔好太過差，值得留意。

此外，今次香港政府發表的施政報告都不尋常地出招托樓市，昨日又宣布一系列紓解民困措施，中港兩地要托住資產價格之心已是路人皆見。至於美國，也許聖誕新年前，總統特朗普都要顧及當地消費旺季行情，對華強硬會留有一手，故季內餘下時間，即使冇大戶，可能都會係一個短暫的安全期，但新年後，就難講了。

東方產經專欄作者帥哥

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。