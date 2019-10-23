【即市分析】手機設備股有冇翻身機會？

先睇消息，立訊精密第三季淨利潤按年增長67%，首三季累計盈利則按年增長約74%至28.8億元人民幣。券商中金公司就發表報告，指其業績超預期上限，主因是Airpods銷量持續強勁，故上調目標價25%至40元人民幣。

值得關注的是，該行把立訊精密今年Airpods出貨預測從3,200萬台上調至3,600萬台，而明年出貨預測從4,800萬台上調至5,400萬台，意即今年及明年出貨量皆較之前上調12%。咁按邏輯推斷，若然立訊精密業績靚仔係因為Airpods賣得好的話，咁作為同屬蘋果公司代產商的瑞聲亦可受惠其中，難怪股價咁有力！

部署方面，純睇基本面，瑞聲就一定冇舜宇咁正，這從市場過往押注落兩股身上的態度可見一二，惟如今港股風高浪急，策略方面以短炒為上，既然瑞聲短線有消息支持，股價昨日已上破250日線巨大阻力46.9元，MACD牛叉擴闊，短線或有機會一試56元，跌穿10日線約45元止蝕。

至於另一熱炒股舜宇近幾個月走勢係威係勢，但自9月開始就無力再上，股價至今僅在110至120元水平橫行上落，且MACD熊叉持續，走勢中性偏弱，加上往績市盈率升到上43倍，遠高於瑞聲的13倍，所以無論從技術走勢、估值或消息面睇，似乎短線都係揀瑞聲較值博。

至於話中長期展望，畢竟全球經濟景氣不振為消費業蒙上陰影，加上中美貿易談判，兩國元首是否可於下月簽成一份協議，尚未可知。故料後市手機設備股仍會有震盪，中長線未見得已重納升軌，故短期宜限注，並謹守止蝕位。

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