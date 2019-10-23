軟銀再向WeWork注資及買股 將獲八成股權

共享辦公室平台WeWork陷財困，外媒消息指，大股東日本軟銀集團向WeWork提供救助方案，涉資約50億美元(約390億港元)，並加快兌現已承諾的15億美元注資方案。此外，軟銀將向WeWork現有股東提供要約收購，最多涉30億美元(約234億港元)，當中包括聯合創辦人諾伊曼(Adam Neumann)持有的近10億美元股份。上述行動完成後，軟銀將取得WeWork約八成股權。

WeWork表示，作為交易一部分，將任命軟銀首席運營官Marcelo Claure擔任該公司董事會執行主席。而上月已放棄行政總裁職位，只留任主席一職的諾伊曼，將轉任董事會觀察員。

與此同時，WeWork預計即將展開重組，意味着數以千計的職位被裁，此舉造成的遣散費支出，將會消耗一部分救援資金。

軟銀董事長孫正義在聲明中表示，WeWork面臨的增長挑戰，對於全球領先的技術顛覆者來說並不罕見。由於WeWork的願景沒有改變，故此軟銀決定通過注入資本及提供營運上的支持。於日本上市的軟銀，股價半日跌2.58%。

WeWork母公司The We Company於9月份擱置了上市計劃，主要基於投資者對該公司的巨額虧損、持續經營能力，以及管理層感到懷疑。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。