港股格局：沈慶洪指升破27366點有望轉勢

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，投資者關注中美貿易談判及英國脫歐進展，市場觀望氣氛濃厚，且後市上升動力不足，形成大市繼續膠着，投資者亦暫時維持炒股唔炒市策略。他預期恒指短線將在10天線約26,400點，至100天線約27,000點之間上落。

他又指，現時後市關鍵位置在9月高位27,366點，恒指須升穿該阻力，才有機會扭轉一浪低於一浪的走勢，否則只能視為技術反彈。

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