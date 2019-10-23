港股格局：沈慶洪指升破27366點有望轉勢
2019年10月23日 10:37
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，投資者關注中美貿易談判及英國脫歐進展，市場觀望氣氛濃厚，且後市上升動力不足，形成大市繼續膠着，投資者亦暫時維持炒股唔炒市策略。他預期恒指短線將在10天線約26,400點，至100天線約27,000點之間上落。
他又指，現時後市關鍵位置在9月高位27,366點，恒指須升穿該阻力，才有機會扭轉一浪低於一浪的走勢，否則只能視為技術反彈。
「同股不同權」股份下周將納入「港股通」買賣名單，惟股價炒完一日已見回吐。沈認為，雖然消息短線為相關股份帶來支持，惟中長線仍視乎公司基本面。美團點評(03690)第二季業績改善，若然第三、第四季盈利表現仍然向好，股價有條件挑戰「紅底價」，但如果業績表現未如理想，該股亦累升不少，股價或會出現回吐，預期美團績前將於88至98港元之間上落。
至於小米集團(01810)，現時估值合理，料後市上升動力不大，雖然下周有望獲「北水」買賣，短線可刺激股價，但中長線走勢仍要視乎公司業績而定。
他又指，吉利汽車(00175)近月銷售情況有改善，市場憧憬內地汽車行業有望走出谷底，帶動股價反覆向上。不過，中長線仍要睇番內地經濟狀況、車市開放政策等因素，對汽車行業前景偏向審慎。走勢上，吉汽近日已上破14元關，若能企穩，短線有條件挑戰15元。
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