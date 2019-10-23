化工巨企先正達擬明年上市　選址考慮香港

外電報道，由中國化工集團控股的瑞士農業巨擘先正達(Syngenta)，計劃大幅提升其在中國的銷售額，並籌備在明年進行首次公開招股(IPO)，並擬兩地上市，考慮的選址包括香港。公司若落實上市計劃，有機會成為化工業史上最大規模的IPO。

先正達行政總裁Erik Fyrwald採受訪問表示，希望在未來幾年，將中國銷售額佔比由目前的3%提升至逾20%。他透露，會有一系列收購，屬中小規模，目標為中國的種子公司，類似於去年以約10億美元收購中糧國際種子業務的那種交易，料行業不會再有超級大規模的合併。

對於IPO計劃，他表示，公司上市可望有助鞏固資產負債表，為部分收購提供資金；預計最快明年IPO，亦已有計劃確保最遲於2022年之前掛牌，除非市況或業績有變。

據悉，公司在5年內上市，是其與中國化工集團併購協議的一部分。Fyrwald指，是次IPO將籌集數十億美元計資金，中國化工集團仍然會是最大股東，預期會兩地上市。公司過去曾在瑞士和紐約兩地上市，現研究的上市地包括中國、香港、倫敦、紐約及瑞士。

先正達今年在中國的銷售額預計將增至3.3億美元，按年升10%。

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