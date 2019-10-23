Uber不可押注美國　未來重心是印度及非洲市場

據外電報道，以美國為最大市場的召車App公司Uber，正面臨Lyft等競爭對手的強勁挑戰，故將未來十年的增長押注在印度和非洲等發展中國家市場。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，印度是一個競爭非常激烈的市場，消費者要求很高，但其盈利潛力也在提升。如果要看公司未來10年的增長趨勢，那將由印度、非洲和中東等市場定義，而不是美國和歐洲等發達國家市場。但他未有透露具體計劃。

公司去年將其東南亞業務出售給新加坡競爭對手Grab後，曾表示將增加在印度的投資。至今年3月，公司又宣布收購其中東競爭對手Careem。公司目前在印度大約40個城市展開業務，印度市場業務佔其全球業務總量約11%。

然而，Uber於過去1年中明顯縮減在印度的部分業務。外媒引述消息報道，公司旗下送餐服務UberEats受累於激烈的競爭，印度很多餐館都停止與其合作，該業務在印度損失超過三分之一，去年更與當地競爭對手Swiggy和Zomato洽談出售有關業務，但最終因未有吸引的報價而不了了之。據悉，UberEats印度和東南亞負責人Bhavik Rathod及中央業務負責人Deepak Reddy，以及其他幾位高層相繼請辭。

目前為止，Uber尚未透露將何時錄得盈利。公司第二季勁蝕52.4億美元(約408.72億港元)，創歷來最大虧損紀錄，主要受5月上市時的39億美元股份薪酬開支拖累。雖然撇除利息、稅項及其他開支後的6.56億美元虧損，少過分析員估計的9.791億美元，但期內收入創歷來最慢增速，僅升14%至31.7億美元，遜預期的33億美元，令市場質疑其長遠扭虧能力。

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