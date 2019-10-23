IMF看淡亞太區經濟　狠削今年香港增長預測至0.3%

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)發表報告，下調亞太區經濟增長預測，2019年和2020年增長分別為5%和5.1%，較其4月份時的預測分別下調了0.4和0.3個百分點。最新的增速預測為金融海嘯以來最慢。

報告預期，香港2019年及2020年經濟增長為0.3%及1.5%，相較4月時預估，大幅下調了2.4及1.5個百分點。報告續指出，香港社會動盪可能是影響該地區的風險，如政治局勢惡化，可能或對區內外國家出現經濟溢出效應。

至於中國2019年經濟增長預計將放緩至6.1%，2020年進一步降至5.8%，兩數較上次預估降0.2及0.3個百分點。印度2019年經濟增長料為6.1%，2020年為7%。

雖然區內增長減速，但報告指，亞太區仍然是全球增長的主要引擎，佔2019年全球增長逾2/3。當中，中國在全球經濟增長的佔比為39%，印度佔16%，東盟佔10%。

IMF表示，在全球政策不確定性及中國、印度經濟增長放緩下，亞太區增長將繼續下行。

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