【大行報告】里昂上調歐舒丹目標價至22.9元

該行將其目標價由18.5港元，調升至22.9元，評級由「跑贏大市」上調至「買入」。該股早上曾爆升約20%，股價高見19.22元，暫報18.18元，升14%。

里昂指，按固定匯率計算，旗下所有品牌均有可觀增長，其中受惠「Reset」精華帶動歐舒丹品牌銷售升7%，而Limelife受惠新產品推出，銷售亦倒升5%，其他品牌均有10%或以上升幅。

里昂認為，公司在中國增長勢頭強勁，第二財季同店銷售升14%，主要受惠在微信及網紅宣傳策略，其他市場同店銷售表現正面，法國及俄羅斯同店銷售各升6%及4%，香港及美國同店銷售弱，分別跌22%及5%，而日本同店銷售跌3%，相信第三財季受日本消費稅增加及10月颱風影響跌勢或有所擴大。

該行指出，公司在2020財年開始整合Elemis品牌，開始在多個新的市場如俄羅斯及中國推出Elemis品牌，並計劃進軍更多亞洲國家。考慮到其經營利潤率達20%，相信2020財年可帶來2,400萬歐元的經營利潤。

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