【即市分析】新城悅創新高 後市仲有得博？
2019年10月23日 11:15
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東方產經專欄作者司慕渢：港股繼續無甚起色，想在悶局中找尋搵錢機會，宜關注強勢股份。今年以來物管股愈升愈有，其中新城悅服務(01755)獲管理層不斷真金白銀增持，管理業務有望於未來數年迅速增長，盈利前景向好，昨(22日)更創上市後新高，值得留意。
去年11月由新城控股(01030)分拆而來的新城悅服務，以招股價下限2.9港元上市，以昨日收市價9.12元計，股價至今累升逾2倍。股價飆升亦吸引管理層入市，當中執行董事戚小明就曾多次增持，最新於周一(21日)買入25萬股，均價8.5元，總代價逾212萬元。
事實上，公司除炒作氣氛之外，業績亦相當不俗。截至今年6月底止，半年收入8.56億元人民幣，按年升逾7成；純利達1.17億元人民幣，按年更升1.15倍。
在母企支持下，新城悅上半年在管面積4,443萬平方米，按年升17.3%；合約面積1.33億平方米，按年升61.8%。集團更定下三年目標，明年實現1億平方米在管面積，至2022年實現2億平方米，收入逾60億元，料未來三年的年均複合增長率不低於50%。
睇番走勢，該股於8月中及9月初營造雙底，升穿頸線後，股價一路扶搖直上，昨更升穿7月初的高位創新高。技術指標雖見超賣，但未見背馳，14天RSI已屆83，但MACD牛叉未見收窄，建議於8.8元小注追入，短線先睇10元，跌穿10天線8.2元先行止蝕。
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