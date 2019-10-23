【即市分析】新城悅創新高 後市仲有得博？

事實上，公司除炒作氣氛之外，業績亦相當不俗。截至今年6月底止，半年收入8.56億元人民幣，按年升逾7成；純利達1.17億元人民幣，按年更升1.15倍。

在母企支持下，新城悅上半年在管面積4,443萬平方米，按年升17.3%；合約面積1.33億平方米，按年升61.8%。集團更定下三年目標，明年實現1億平方米在管面積，至2022年實現2億平方米，收入逾60億元，料未來三年的年均複合增長率不低於50%。

睇番走勢，該股於8月中及9月初營造雙底，升穿頸線後，股價一路扶搖直上，昨更升穿7月初的高位創新高。技術指標雖見超賣，但未見背馳，14天RSI已屆83，但MACD牛叉未見收窄，建議於8.8元小注追入，短線先睇10元，跌穿10天線8.2元先行止蝕。

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