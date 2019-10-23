【樓市急轉熱】沙田第一城三日連反四口價

施政報告後二手市場氣氛急升溫，業主叫價亦紛紛回揚。沙田第一城有兩房放盤，一直叫價540萬元放售，近日業主見各區交投激增，竟在三日連反四口價。最新開價570萬元，以實用面積284方呎計，呎價重上2萬元。

消息指，該單位為44座中層戶，受惠於新房策，上址近日獲買家洽購。業主最初加價至550萬元，其後反價至560萬元。眼見市況熾熱，恐平賣物業，即提價到568萬元，由於不乏買家出價，故再調升2萬元。而同戶型單位上月做價曾跌至500萬元。

美聯吳志輝亦稱，過去一周荔枝角美孚新邨錄10宗買賣，帶動本月暫錄16宗，已超9月全月60%。消息透露，該屋苑6期蘭秀道30號高層單位，實用面積615方呎，反價40萬元，以890萬元沽出，呎價14,472元。

過去兩日至少錄得17宗二手買賣的馬鞍山區，亦不乏提價成交。世紀21奇豐蔡蓓指出，迎海2座中層兩房戶，原開價780萬元，其後加價18萬元，仍獲買家以798萬元承接。

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