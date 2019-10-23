【瑞通推介】恒指倒跌　牛熊證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績好壞參半，道指隔晚收報26,788點，跌39點。

恒指周二(22日)繼續窄幅爭持，收市報26,786點，升60點。周三(23日)開市早段微跌數十點，惟於9時45分左右，大市突向下，由即市高位最多跌逾200點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近1,400萬元，反映投資者對後市好淡存有分歧。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

同股不同權股份可納入港股通，不過周一(21日)破頂的美團點評周二顯著回吐，最多曾挫7%至89.95元，收市仍跌6.4%報90.55元，失守10天線並結束三連升。周三早段好淡爭持，若短線跌穿90元關口，即市支持或要下移至20天線(約86元)。周一高見的97.4元上市高位或成為重大阻力。周二有逾860萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾350萬元淨流出。

有券商指隨着內地樓市平穩發展，預期二、三線城市居民將會購買汽車，上調吉利汽車評級，該股周二在成交顯著增加下抽升4.7%至14.28元收市，盤中高見14.46元創5個半月高位。周三早段先升1%，即市再度高見14.46元後遇阻，其後由升轉跌，下試14.1元之支持力。周二分別有近40萬和80萬元淨流入其好倉和淡倉。

昆侖能源周二以近全日高位7.1元收市，盤中曾高見7.16元，創逾兩個月高。集團自公布計劃斥資16.55億元人民幣收購17家燃氣商，股價已連漲4日，累升逾一成，先後收復10天、20天和50天線。股份周三早段偏軟，力守7元。其好倉周二錄33萬元淨流入。

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