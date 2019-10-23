財庫局：證監會續檢討現行上市制度

對於懷疑有人在上市申請審批的過程中涉及貪污及公職人員行為失當一事，財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，廉政公署和證監會已分別在6月26日發出新聞公布，政府現階段不會評論該個案。

他重申，香港有全面的制度，並透過《證券及期貨條例》及《上市規則》監管上市安排及運作。倘若有公司的上市地位涉嫌經不當方式審批的指控獲確立屬實，證監會及香港聯交所會視乎個案的實際情況，包括所干犯的罪行及涉案地點，以及公司的償付能力及可行性等，按《證券及期貨條例》及其附屬法例，包括《證券及期貨(在證券市場上市)規則》，和《上市規則》的條款作出處理，包括可能採取適當的補救措施。

根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》，證監會具法定權力，可在符合法定條件的情況下採取不同的行動，包括指示認可交易所暫停指明證券的交易，或反對一間公司的證券上市。

他稱，證監會正對聯交所執行或處理上市及其他事宜的方式進行特別檢視，並會繼續檢討現行上市制度，以確保制度穩妥，以及避免可能出現的利益衝突情況。

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