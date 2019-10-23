【午市重點睇】圓匯企108.3　英鎊向下

●亞洲市，美匯指數報97.5；圓匯企108.3；歐元兌美元報1.111；英鎊低見1.2841。港匯處7.8424。離岸人民幣(CNH)在7.08水平。金價報1,489美元，布油企59.38美元，紐油報54.08美元。道指期貨跌63點。

-淡市炒新股！多隻升幅以倍計。

-異動股：上季純利升，海螺水泥曾漲2%。

-異動股：第3季新增訂單額飆，安東油田服務漲3%。

-新股專輯：快餐帝國掛牌炒高1.2倍。

-異動股：歐舒丹上季銷售強勁，股價飆一成。

-新股專輯：春城熱力定價2.35元，向中國際超購379倍。

●【即市分析】

●港元拆息︰1個月續升至1.68厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0754，較上日下調84點子，結束三連升。

●人行逆回購200億元人民幣。

●IMF下調亞太區經濟增長預測，香港降幅顯著，2019年及2020年經濟增長料為0.3%及1.5%。

●軟銀再向WeWork注資及買股，將獲八成股權。

●黃竹坑站項目：長實入標。

●傳銀保監會研究提高險企權益類資產比例。

●傳沙特阿美短暫延遲上市計劃。

●押重注！三星擬將摺疊式手機產量提升10倍。

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