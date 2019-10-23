【高盛推介】同股不同權公司走勢各異 購證剖析
2019年10月23日 12:39
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：上交所及深交所早前發出通知，指香港上市的「同股不同權」公司將於下周一(28日)起納入港股通。有券商指美團點評及小米集團將會納入港股通，並推算潛在流入美團及小米的資金分別有約14億及16億美元。
美團點評周二(22日)顯著回落，收市跌約6.4%，周三(23日)早段繼續回落。觀察個股認股證資金流向，可見周二資金轉向吸納認購證，錄得約1,020萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。
投資者如計劃部署認購證，可考慮以行使價90至101元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的美團購證(11613)，行使價100.1元，2020年3月26日到期，實際槓桿6.4倍。
貼價的選擇則可留意年期約6個月的美團購證(11183)，行使價88.33元，2020年4月22日到期，實際槓桿4.9倍。
小米周二跌約1.4%，周三早段則逆市反彈上試9元水平。觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續部署認購證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約1,290萬元。
投資者如看好，價外的高槓桿選擇可留意價外幅度約12%，年期約3個月的小米購證(24387)，行使價10.02元，2020年1月24日到期，實際槓桿9.8倍。
貼價的選擇則可留意年期約兩個月的小米購證(23642)，行使價8.89元，2019年12月24日到期，實際槓桿9.6倍。
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