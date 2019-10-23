【大行報告】摩通料騰訊未來18個月手遊業務強勁

該行對騰訊第三季營運數據作出預測，估計非通用會計準則下每股盈利2.8元人民幣(下同)，較市場同業高8%。非通用會計準則下純利268.42億元、總收入983.85億元，其中增值業務收入514.44億元，網遊收入292.11億元(個人電腦遊戲收入114.06億元、手遊收入253.27億元)、廣告務收入183.75億元，營運溢利率約29.2%。

摩通指出，騰訊業務仍鞏固，相信未來兩至三個季度盈利增速加快，又估計其未來12至18個月手遊業務前景強勁，且明年廣告有機會復甦等；並估計其第四季手遊收入按年增33%。

該行維持其未來12個月「增持」評級，目標價維持450元不變。

騰訊最新跌1.6%，至322.2元。

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