樓價UPDATES：買家入市步伐轉快

近期二手交投氣氛持續升溫，買家入市決定普遍加快，將軍澳及元朗均錄得睇樓一次即入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富雅花園錄得本月首宗成交，單位為2座高層D室，實用面積496方呎，間隔為兩房，向東面望開揚樓景。單位原開價758萬港元，放盤兩星期，終以738萬元售出，實用呎價14,879元。原業主由2012年持貨至今，帳面獲利308萬元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭2座高層C室，實用面積608方呎，採三房包括套房間隔，另設儲物房，單位向西南及享海景，獲買家以1,168萬元承接，實用呎價19,211元。上址為原業主於2015年7月以865萬元買入，逾4年升值35%。

●將軍澳日出康城領都領都本月暫錄約9宗二手成交個案，平均實用面積呎價約12,234元。屋苑3座低層LD室，實用面積728方呎，屬三房包括一套房及連儲物室間隔，望內園及泳池景。是次買家只睇樓一次，即成功議價20萬元，以870萬元購入單位，實用呎價約11,951元。現時屋苑約有140個單位放售，入場價約900萬元起。

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新界區

●元朗尚悅12座高層E室兩房戶，實用面積356方呎，今年4月開價580萬元，期間持續落價，兩星期前叫價減至500萬元。在施政報告公布後，業主堅持零議價，剛獲買家承接，實用呎價14,045元。

單位為向西南，景觀開揚兼永久，屬優質戶，因此買家參觀上址一睇即中。原業主於2013年以約343萬元入市，持貨6年帳面獲利約157萬元。

●馬鞍山薈晴1座低層A05室，實用面積223方呎，屬開放式房間隔，開價約430萬元，議價後以393萬元易手，實用呎價17,623元。據了解，上址2016年購入價為312萬元，期內升值約26%。

●東涌藍天海岸1座中層G室，實用面積388方呎，為一房兩廳間隔，望山景，成交價580萬元，實用呎價約14,948元。該屋苑本月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約13,000元，現時屋苑約有60個放盤，叫價由570萬元起。

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