【專家點評】廣深鐵路再跌空間有限

廣深鐵路主要經營深圳-廣州-坪石段鐵路客貨運輸業務，並與港鐵合作經營過港直通車旅客列車運輸業務。19年中期盈利增長16%至7.6億元(人民幣‧下同)，收入為101.8億元，按年增長6.9%，當中以路網清算及其他運輸服務增長較強，達11.6%，較客運1.6%及貨運6%增長為高。路網清算收入大增相信與網購物流活躍，通過鐵路運輸貨物增加有關，預期這趨勢仍會持續。

廣深鐵路首季盈利3.9億元，第二季約為3.7億元，首兩季表現穩定，特別是第二季是傳統淡季。下周二，廣深鐵路將公布頭9個月業績，第三季業績相信不會差，雖然業績不會有太大驚喜，但股價低迷遇到不俗的盈利增長，可成為股價由低位進一步反彈的藉口，炒季績因素可吸引短線資金持續操作。

論估值，18倍歷史市盈率及約3厘股息率，不算吸引，惟以0.5倍市帳率看，再下跌空間有限。近期股價屢試2.35元(港元，下同)而不破，反映該水平具承接力，並已消化大部分負面因素，現價值博率不俗，建議2.45元吸納，目標價2.8元，跌穿2.3元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人士）

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