致富智庫：人生哪個階段最不快樂？捱過後就會...

你今日覺得開心嗎？面對着目前香港困局，或許很多人沒有心情回應；又或許會「想當年」，回想讀書時，不少人想做「大人」，因不用考試；論到做「大人」後，可能又會十分羨慕年輕時擁有青春、無憂無慮。那麼，究竟哪個年齡層的人最快樂？哪個又最不開心呢？

【45歲左右容易情緒低落】

外國傳媒報道，英國連鎖戲院「電影世界」(Cineworld)發表針對2,000名受訪者的調查顯示，原來覺得人生最不快樂的年齡落在「45歲」。其中，超過一半的受訪者表示，隨着年紀漸長，找到人生樂趣的難度也跟隨增加。

事實上，過去也有許多研究顯示，「中年」確實是人生最感到徬徨的時候，根據英國國家統計局(ONS)過去3年的調查，對超過30萬名介乎40歲至59歲民眾進行研究，發現他們的幸福指數最低、且最容易感到焦慮；美國國家經濟研究局(NBER)的報告也指出，人類在「中年」的心理狀態多半處於委靡。

ONS認為，造成「中年」幸福指數走下坡的原因，很多與承擔責任有關，例如一方面要照顧年紀老邁的父母，另一方面要顧及正在求學、甚至處於反叛階段的孩子。這就使到「中年人」在追求事業和生活之間難以取得平衡，並會經常感到挫折。

美國華爾街大行之一的美銀美林亦曾發表報告，發現「最不快樂」的年齡群組為「50歲」，與上述研究結果差不多。原因是踏入50歲後，他們就要想着退休計劃，但兒女又未完全獨立，同時要供養父母，在眾多範疇需要兼願下，他們是「最不開心」的一群。

【捱過後...會踏入最開心領域】

不過，或許上天很公平，當「難關」捱過後，50歲後期一直到80歲，就是人生「最開心」的時光，而且是愈老愈開心。

這不是吹水！確實有科學研究發現，「人是愈老愈開心」，當中有很多原因，其中最多人認同的是：人愈老就愈容易滿足，自然就開心。

《幸福曲線》(The Happiness Curve)一書的作者Jonathan Rauch說：「幸福曲線一般呈現U形，會隨着年紀和獨立而改變；40歲至50歲時人的幸福感是最低的，但之後年紀愈長，幸福感也會提高。」

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