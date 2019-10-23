【市後重點睇】金價升上1493美元 道期偏軟
2019年10月23日 16:11
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(美聯社圖片)
美匯指數反覆企97.5；圓匯守108.3；歐元兌美元報1.125；英鎊報1.2870。港匯處7.8424。離岸人民幣(CNH)7.08水平上落。英國恐難如期脫歐，避險情緒升溫，金價抽上1,493美元，布油企59.45美元，紐油報54.12美元。道指期貨跌24點。
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●英國脫歐只取得小幅進展，歐股個別發展，當中英國富時100指數報7,220點，升8點；德國DAX指數報12,719點，跌35點；法國CAC指數報5,623點，跌34點。
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●新盤混戰：明翹匯一房戶折實入場費432.1萬元。
-代理料明翹匯首批單位可沽清。
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