騰訊又跌至320元「神秘價位」 唔通關NBA事？
2019年10月23日 16:26
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股王騰訊(00700)周三挫逾2%，收報320港元，企穩在一個「神秘」的關鍵水位！其實今年內騰訊已先後三次跌到這個價位附近，但隨後都找到堅實支持，股價隨即反彈。
有市場意見指，騰訊還有三個星期就要公布季度業績，若其股價能夠徘徊在此水平，對投資者而言將是吉兆。
市場在觀察該價位會否受到考驗的同時，也在為周三跌勢尋找理由。然而，市場各種傳言不一，有人說內地投資者對該股信心漸失，也有人認為騰訊在敏感時期繼續直播NBA賽事，使其與央視繼續停播的立場背道而馳，擔心這是引火自焚的舉措。
香港交易所數據顯示，在截至周二的兩日，內地投資者通過港股通淨賣出了價值5,400萬美元，約4.21億元的騰訊股票。
騰訊股價自4月高位已累計下跌近20%。摩根大通發表報告表示，騰訊(00700)過去三個月股價走勢弱，相信是市場關注公司旗下個人電腦遊戲、廣告業務放緩，但預期今年下半年及2020年，旗下手遊前景將較今年上半年為佳，料主要受惠《和平精英》等熱門遊戲帶來的收益。摩通維持其未來12個月「增持」評級，目標價維持450元不變。
該行對騰訊第三季營運數據作出預測，估計非通用會計準則下，每股盈利2.8元人民幣(下同)，較市場同業高8%，純利268.42億元、總收入983.85億元。
摩通指出，騰訊業務仍鞏固，相信未來兩至三個季度盈利增速加快，又估計其未來12至18個月手遊業務前景強勁，且明年廣告有機會復甦等；並估計其第四季手遊收入按年增33%。
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