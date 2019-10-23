騰訊又跌至320元「神秘價位」　唔通關NBA事？

有市場意見指，騰訊還有三個星期就要公布季度業績，若其股價能夠徘徊在此水平，對投資者而言將是吉兆。

市場在觀察該價位會否受到考驗的同時，也在為周三跌勢尋找理由。然而，市場各種傳言不一，有人說內地投資者對該股信心漸失，也有人認為騰訊在敏感時期繼續直播NBA賽事，使其與央視繼續停播的立場背道而馳，擔心這是引火自焚的舉措。

香港交易所數據顯示，在截至周二的兩日，內地投資者通過港股通淨賣出了價值5,400萬美元，約4.21億元的騰訊股票。

該行對騰訊第三季營運數據作出預測，估計非通用會計準則下，每股盈利2.8元人民幣(下同)，較市場同業高8%，純利268.42億元、總收入983.85億元。

摩通指出，騰訊業務仍鞏固，相信未來兩至三個季度盈利增速加快，又估計其未來12至18個月手遊業務前景強勁，且明年廣告有機會復甦等；並估計其第四季手遊收入按年增33%。

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