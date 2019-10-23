中燃遭沽空機構狙擊　花旗︰真金不怕洪爐火

沽空機構GMT Research日前發表沽空報告，將矛頭指向近期股價表現不俗的中國燃氣（00384），質疑中燃入帳方式及估值等等。中燃早前召開分析員會議回應報告內容。（以下質疑及回應均摘自花旗報告）

GMT首先針對中燃確認收入的政策，並懷疑聯營公司截至今年三月底止財年（2019財年），收入當中97%根本未「收數」。中燃回應，公司嚴格執行香港會計準則有關規定，與同業華潤燃氣（01193）、新奧能源（02688）及中華煤氣（00003）無異；當中接駁工程收入是按施工百分比入帳（即100元的工程，如果報告期內完成了25%，工程於報告期內為公司帶來25元收入）。

至於估值部分，中燃認為新奧及潤燃的接駁業務市帳率也分別有3.6及3.4倍，GMT稱中燃的只有1.2倍並不合理。

GMT還質疑，中燃如果加上應付貿易款項及表外融資，其2019財年的債務對權益比率應為118%，而非公司報告的69%。中燃指，應付貿易款項急增是因為公司集中採購設備及建築材料，其他行業也會這樣做，好處的是能夠增強叫價能力和延長還款期。此外，如果將表外融資加回表內，增加的不僅是負債，資產也會上升，如是者淨債務對權益比率反而更低。

花旗表明中燃「真金不怕洪爐火」，維持目標價36元及「買入」評級，理由是業務依然穩健，本財年天然氣銷量可望增加25%，每立方米售氣毛利會維持在0.6元人民幣，這樣與前一年度的水平相若約，農村接駁用戶會達到200萬戶。

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