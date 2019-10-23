日本鬆移民即見效！亞洲學生留日發展史上最多

日本媒體報道，該國政府周三(23日)公布最新數據顯示，2018年為了在日本企業就職，而在居留資格方面作出變更的留學生人數，較2017年同期大增15.7%或3,523人，總數達2.59萬人，創下1992年有統計紀錄以來新高，人數亦連續8年增加，增幅超過2016至2017年間的15.3%。面對這樣現象，政府解釋，是留學生整體人數增加。

從國籍、地區來看，來自中國的留學生達1.08萬人，數量最多。之後是越南5,244人、尼泊爾2,934人，以及南韓1,575人。單是來自亞洲各國的留學生人數，就佔整體95.3%。而增長率最高的是尼泊爾留學生，按年大增44.8%。

事實上，隨着出生人口遞減，日本政府已放寬了移民限制，自2019年4月開始，於看護及餐飲業等共14個人手不足問題較嚴重的工種，會視為「特定技能」，以通過技能及日語考試等為條件，最長將向外國人發給5年居留簽證。在今後的5年時間，最多將接納約34.5萬外籍勞動者，以紓緩日本勞動力不足。

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