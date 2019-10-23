商舖租務交投創逾4年新低　減租短租個案頻現

香港社會活動持續，令旅客止步，加上店舖需提早落閘或休業，直接影響商戶生意。根據中原(工商舖)統計，10月份首22日舖位租務成交暫不足141宗，為2015年2月後單月新低，較上月同期約193宗減少27%，若相比去年10月更挫逾40%。

該公司商舖部高級區域營業董事黃培權表示，租客放緩租舖步伐，現時需要減租約20%以上才有機會洽租，或以短租形式試業，迎接聖誕及新年檔期。當中示威重災區元朗，雖然吉舖數量未有上升趨勢，但租金叫價明顯回落約10%至20%。

該區同時出現短租個案，如元朗大馬路225至237號地下雙號舖，面積約1,531方呎，獲散貨場以約4萬元短租3個月，於12月屆滿。據了解，上址以前經營麵包店，月租約12萬元，原本租期至今年12月，但租客提早於8月遷出。業主隨即將舖位招租，長租叫價同約12萬元，同時可接受短租安排，是次短租租金較長租大減約66%。

而荃灣區亦錄多宗減租個案，荃灣南豐中心1樓雙號舖，面積約288方呎，以約5.6萬元租出，由於該舖面向電梯大堂，人流不俗，故獲承租，上址舊租客為名牌手袋店，當時月租約10萬元，新租金下跌約44%。

同區荃興徑3至5號荃好景大廈2樓，舖位面積約4,566方呎，以約22萬元租出，對比業主原叫價約28萬元，調減約兩成。資料顯示，該舖舊租客為日本餐廳，月租約20萬元，交吉兩年最終獲另一餐飲集團承租。

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