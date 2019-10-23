【深度解構】被市場忽略的警號　預示全球攬炒近在眼前

中美或達成階段性貿易協議，英國有可能有序脫歐，令市場憧憬觸發全球經濟衰退的兩項風險因素消除。然而，有估中2008年股災的專家提出了一項新的「衰退領先指標」，該指標在過去40年，皆準確預測5次美國經濟衰退，證明極具前瞻性，而這「輝煌」紀錄正正預示着全球攬炒近在眼前！

【市場響起下次經機危機警號】

由於消費佔據着美國經濟比重達七成，加上目前全球經濟放緩，令美國消費者處於「救世」角色，使相關數據甚受市場關注！

作為數據之一，美國密歇根大學消費者信心指數，以及美國經濟諮商會消費者信心指數，皆受當地媒體廣泛報道，但鮮有人發現的是，兩者的差異足以預示下次經濟危機何時來臨！

曾估中1987年股災、2008年金融海嘯的金融機構Stack主席James Stack表示，他將密歇根大學的指數減去諮商會的指數，得出一個綜合指標。

結果發現，這個綜合指標通常在經濟衰退之前達到低位。回溯自1979年以來的5次經濟衰退，例如在1979年、1990年、2000年，以及2008年指標，都曾觸及「-30」水平附近，而當時分別對應西方經濟陷入滯脹期(即通脹高於經濟增長，當時聯儲局利率達20厘)、儲貸危機(美國90年代初有逾千間儲貸機構倒閉)、互聯網泡沫，以及2008年金融海嘯，這都足以證明這個指標具有前瞻作用。(本文附圖)

從圖中可見，唯一一次未數值未到「-30」水平而衰退的是1980年代初，但這只是1979年衰退的後續期。更值得注意的是，該指標目前正正處於1979年以來的最低水平，為下一場經機危機來臨敲響警號。

【點解兩者差異具前瞻作用？】

同樣是消費者信心指數，兩者有甚麼不同？James Stack解釋，密歇根大學的調查更緊密地反映美國消費者對自己當前的態度，而諮商會的指數則反映消費者對整體經濟的態度。由於目前美國失業率僅3.5%，處於50年以來最低水平，致使諮商會指數會偏向描繪出欣欣向榮的景象。

因此，兩個指數之間的差異就反映出，儘管消費者開始擔心自己的個人情況，但他們仍然對整體經濟充滿信心。不過，當這個差異開始顯著下降時(即目前-30水平)，即反映諮商會的指數與密歇根大學的指數一起講述一個缺乏信心的消費者故事時，歷史就表明衰退近了。

【配合聯儲局減息及美元見頂】

上述指數差距已表明衰退近了，若再加上聯儲局減息及美元見頂就更具說服力！因為它們通通存在微妙的關聯。例如1990年、2000年，以及2008年，聯儲局都進行了大規模減息行動，今次又是！若下周(香港時間10月31日凌晨2時)再減息，就是連續第3次行動。

再者，反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數在10月初高見99水平後，目前已回落至97水平，有見頂之勢。只要聯儲局大手減息，美元可能重蹈2000年大幅下挫的覆轍。

換言之，目前的狀況真的像過去5次的衰退情景，尤其是近代的1990年、2000年，以及2008年。

【債息曲線回復正數 衰退警號可除？】

另外，「債息曲線」也是主題！近期美國國債孳息率曲線回復「正值」，連備受市場關注的3個月期和10年期債息價差也回到正數，即3個月期債息低於10年期，是正常現象，之前則是3個月期債息高於10年期，被市場視為衰退警號，亦稱為「債息曲線倒掛」。

不過，正如之前市場人士不相信「倒掛」預示衰退一樣，因近十年全球央行刺激措對市場產生扭曲。如果說「倒掛」不可信，目前債息曲線回復「正常」，又是否表明衰退警號解除？

不要忘記，美國聯儲局已宣布，在10月15日開始，會每月至少購買600億美元的美國國債，直至2020年第2季，這有助於降低短期國債的孳息率，即人為地令「債息曲線倒掛」消失。

因此，若以悲觀角度解讀，就是「債息曲線倒掛」消失很正常，而且預示衰退更近，因之前3次經濟衰退之前，也是債息先「倒掛」後消失！

【James Stack何方神聖？】

他曾在2005年7月預言過美國房地產泡沫破裂、2007年11月警告股市很快見熊及經濟會步入衰退，如今是Stack財務管理公司主席，管理着31億美元資產。他早於1979年就在美國蒙大拿州Whitefish的InvesTech Research擔任總裁，年紀輕輕就準確預言1987年股災。

他在今年7月警告，若認為美國聯儲局有能力處理所有經濟問題，恐太天真。他說：「過去的歷史顯示，一旦經濟陷入衰退，聯儲局可能難以阻止，即使減息數次亦徒勞無功。」

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