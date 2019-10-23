股市快重演去年底大冧？分析列5大不同之處

外國傳媒報道，目前市場憂慮「大冧市」，或多或少是因2018年的今天，美國股市開始了大跌浪，並殃及全球，一直跌到12月平安夜。早於2017年4月預言道指會飆上3萬點、至今仍堅持其目標的投資顧問公司The Arora Report首席投資官Nigam Arora表示，目前與去年同期有「5大」不同之處：

1、最大的分別是美國聯儲局由「鷹」變「鴿」，去年是加息，今年則是減息。這對股市而言是利好信號。

2、追蹤23國經濟指標後發現，今年的領先指標較去年弱。這對股市而言是利淡信號。

3、今年美國企業盈利增長放緩。不過，第3季業績揭幕至今，多數是勝市場預期。這對股市而言是利好信號。

4、今年貿易戰相關的不確定性更多。

5、美國總統特朗普遭彈劾調查，去年沒有此事。

面對好淡相等，Arora估計，美股短期內像2018年般大跌兩成的機會約35%，實際要取決接下來的美國企業盈利表現，以及中美是否真的達成「第一階段」貿易協議。

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